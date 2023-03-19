الأعمال التاريخية حاضرة في موسم رمضان 2023 بمصر

المصدر: القاهرة- مازن قاسم

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لسنوات طويلة كانت الأعمال التاريخية تحتل الصدارة في جداول الإنتاج الفني ولا سيما الدرامي في مصر، قبل أن تأخذ في التراجع شيئاً فشيئاً حتى كادت تختفي تماماً في السنوات الأخيرة، لكن في الدراما الرمضانية هذا العام ستعود الأعمال التاريخية بعد غياب، حيث يشهد الماراثون الرمضاني عرض مسلسلين تاريخيين هم «سره الباتع»، و«رسالة الإمام».

أول الأعمال التاريخية التي سيتابعها المشاهدون في رمضان تحت عنوان «سره الباتع» هو عمل مستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، حيث يقدم العمل دراما تاريخية عصریة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798.

تدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويشارك في العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، وآخرون من الفنانين المصريين والعرب وضيوف الشرف.

«رسالة»

ثاني الأعمال التاريخية هو مسلسل «رسالة الإمام»، من بطولة: خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش، وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، وآخرون، وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.