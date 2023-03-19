كوكبة من النجوم يشاركون في «أحلام العصر»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك كل من الممثلَين وصانعي الأفلام السعوديَين فاطمة البنوي وحكيم جمعة، إلى جانب نخبة من النجوم في الفيلم السعودي «أحلام العصر»، إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس، فارس وصهيب قدس، الشهيرين بفيلمهما الناجح شمس المعارف، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري.

الفيلم ما زال في مرحلة الإنتاج، بعد أن حصل على دعم من صندوق التنمية الثقافي بالسعودية، ويشارك في بطولته صهيب قدس، نجم، فاطمة البنوي، حكيم جمعة وإسماعيل الحسن.

فاطمة البنوي ممثلة وكاتبة وصانعة أفلام سعودية، أحدث الأعمال التي شاركت في بطولتها، فيلم «الهامور»، الذي عُرض أخيراً في دور العرض السعودية والمصرية، من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، وفيلم الإثارة سكة طويلة، الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية.

أما حكيم جمعة فهو ممثل وكاتب وصانع أفلام سعودي، أحدث الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل «دكة العبيد»، من إخراج الأسعد الوسلاتي، وتأليف هبة مشاري حمادة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم حول العالم، وسبقه فيلم كينج الحلبة الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، إخراج محمد سعيد حارب، بالإضافة إلى المسلسل الأمريكي LAST LIGHT الذي بدأ عرضه أخيراً.