«بين السطور» يستضيف ميسون القاسمي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الحلقة الثامنة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، الذي يعرض كل سبت في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الإعلامية والكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الأديبة الشيخة ميسون القاسمي.يسلط «بين السطور» الضوء على التجربة الإبداعية الرائدة للشيخة ميسون القاسمي التي ولدت في كنف عائلة تهتم بالأدب ومختلف الفنون، كون الوالد شاعراً ومثقفاً وصاحب تجربة إبداعية ثرية، أيضاً.

في الحلقة الثامنة بعنوان «وجوه متعددة للإبداع»، نتعرف من خلالها على الشيخة ميسون القاسمي، التي تعد أول إماراتية تحصل على جائزة الشيخ زايد في فرع الآداب عن كتابها «مقهى ريش»، الذي يجمع بين الصحافة الاستقصائية والتاريخ والأدب والعمارة وأدب الرحلة؛ فهي الشاعرة والفنانة التشكيلية والروائية والباحثة، أما أي صفة أقرب إلى قلبها، وهل استأثر بها أحد الفنون أكثر من غيره، ذلك ما ستتم الإجابة عنه في اللقاء الشيق والممتع في «بين السطور».

حوارات

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.