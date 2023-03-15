طارق المنهالي يتألق مع الأوركسترا العالمية في دبي أوبرا

المصدر: دبي ـــ البيان

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أحيا الفنان طارق المنهالي حفل تخرج الجامعة الكندية من خلال عزفه وإشرافه مع الأوركسترا العالمية في ملحمة لأول مرة تحدث في الموسيقى الإماراتية، والتي أقيمت بدار الأوبرا في دبي.

وتضمنت الفقرة الوحيدة عزف الفنان طارق المنهالي بآلة العود برفقة الأوركسترا العالمية مجموعة من أشهر القصائد المغناة للشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة السويدي (فتاة العرب)، والتي تم تقديمها بقالب أوركسترالي عالمي مميز وفريد من نوعه.

فيما وزع العمل مع الأوركسترا المايسترو محمد القحوم، وأشرف عليها بشكل عام الفنان طارق المنهالي بمشاركة أكثر من 50 عازفاً عالمياً، وتضمنت الفقرة غناء جماعياً للقصائد يرافقها رقصات شعبية من الموروث الإماراتي.

وأظهر المنهالي إبداعه وتمكنه من العزف بآلة العود ومحاكاة العزف المحلي الشعبي الإماراتي مع اللون الأوكسترالي العالمي لأول مرة، ليقدم قالباً جديداً ممزوجاً بالأوركسترا العالمية.

وقال طارق المنهالي: سعيد بالإشراف والتعاون مع المايسترو محمد القحوم في تقديم لون عالمي ومميز وراقٍ عن فن بلدي الأصيل وعن إحياء تكريم ذكرى شاعرة إماراتية غنية عن التعريف.. وكان لي عظيم الشرف والفخر بأن أعزف مع الأوركسترا دوراً بطولياً وأساسياً بآلة العود.

وأضاف: رسالتنا إيصال الموروث الموسيقي الإماراتي إلى أبعد مدى.