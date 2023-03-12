المغني البريطاني سيل يحلق بالموسيقى العالمية في فضاء مسرح المجاز

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاش عشاق الموسيقى الغربية، السبت، في مسرح المجاز بالشارقة، ليلة فنية ثرية بالأنماط الإيقاعية المتنوعة مع الفنان العالمي سيل هنري صموئيل، الذي يغني لأول مرة في الشارقة، وقد صعد المغني والملحن البريطاني إلى المسرح وسط استقبال جماهيري حار.

واستهل النجم العالمي الحفل بتوليفة من أنجح أعماله الغنائية، التي لخصت مسيرته الإبداعية الممتدة على مدار ثلاثة عقود، ووصلت فيها مبيعاته إلى أكثر من 20 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، كما نال فنه استحسان النقاد، وحصد أربع جوائز غرامي.

ووسط حضور جماهيري كبير، أخذ سيل الجمهور في رحلة فنية غنية بالعواطف والذكريات تعكس بدايات مسيرته، وأيضاً روعة أسلوبه الخاص الذي دمج فيه بين موسيقى «السول» و«البوب» و«الدانس» و«الروك» مما جعله قادراً على استقطاب شرائح جماهيرية متنوعة، وجدت في فنه إرضاءً لذوقها، فكان بذلك واحداً من أشهر الفنانين البريطانيين بأغانٍ مثل «كريزي» و«كيلر» و«كيس فروم ذا روز».

وقدم سيل في مسرح المجاز أداءً رائعاً، حظي بتفاعل جماهيري كبير على وقع إيقاعات مختلفة الأنواع والأنماط في عالم الموسيقى الغربية، وجسدت تبادلاً ثقافياً للفن مع مختلف الدول، ليكون هذا الحفل أحد الأحداث الفنية المهمة التي تترجم رؤية مسرح المجاز بأن يكون فضاءً ثقافياً وفنياً يخاطب الجميع ويشع عالمياً.