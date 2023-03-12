داريا روسكيك في «فنون العالم دبي..» كوكب داخلي يروي أبجديات المحبة

المصدر: دبي - البيان

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تروي الفنانة داريا روسكيك في ثنايا أعمالها الفنية قصصاً وحكايات مستلهمة من الواقع ومصوغة بأدوات ورمزيات الفن التجريدي بأبعاده الفلسفية، لتخلق حالة حوارية شيقة مع المتلقي فتسافر به إلى فضاءات تأملية وجمالية حافلة بصنوف بالمعرفة والمحبة الإنسانية.

وتتبدى هذه الروح الإبداعية العالية المكانة ضمن مشروعها الفني «كوكب داخلي»، والذي يشكل قوام جناحها في مشاركتها بمعرض «فنون العالم دبي» 2023 المقام في مركز دبي التجاري العالمي (9 إلى 12 مارس)، إذ يتألف من 9 أعمال فنية توظف تقنيات الفن الرقمي والواقع المعزز، تصوغ وتبدع الفنانة مع جواهر كل منها خطاباً جمالياً رهيفاً يحفل بباقات الأفكار وبعصارات المفاهيم الحياتية وبالخلاصات المعرفية المسكوبة في أشكال فنية جاذبة وموشاة بتوليفة الألوان وبإيحاءاتها الرمزية.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل لتكتسب هذه البانوراما الإبداعية لدى داريا فضاءات خلاقة متوهجة مع توظيف الفنانة في أعمالها لتقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال سياقات مؤثرة تسرد اللوحات معها دقائق وتفاصيل مشاعر الفنانة بينما تزهر وتتألق في مساحاتها وامتداداتها ألوان وتشكيلات ثرية بالرمزية على وقع توليفة نهج داريا الإبداعي الفريد والخاص «المادي الرقمي» الذي يناغم ويجمع بين التجريد والواقع والفن الرقمي والواقع المعزز، ليحاكي معها جميعاً، جماليات بوحها الإبداعي فينير لنا أهمية حضور ورسوخ قيم المحبة والخير والجمال والسعادة، في حياة البشرية جمعاء، بموازاة الصداقة والتقارب والألفة والصفاء.

وفي وجه عام، يمثل «كوكب داخلي»، سردية داريا روسكيك الفنية الحافلة بالرموز والمفاهيم والتي تحكي سير المشاعر الإنسانية وعوالم الجمال البشري الداخلي وتحثنا على الأخوة والتقارب والانسجام. إذ يبدو كل عمل فيه كما لو أنه ارتحال شيق في تنويعات العوالم الفكرية والداخلية النفسية والروحية والتأملية.

نهج وقيمة

وأعربت داريا روسكيك، عن سعادتها الكبيرة في المشاركة بهذا المعرض العالمي المهم في دبي، والذي يجمع فنانين من شتى أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه فرصة نوعية للقاء المبدعين من مختلف الثقافات ليتبادلوا الخبرات. وأضافت: إن المعرض صورة شفيفة وخلاقة لنهج دبي ولدأبها الدائم لتعزيز سياقات وفرص تقارب وحوار الحضارات وتكامل وتواصل الإبداعات للوصول إلى أهداف لحمة الإنسانية وتكريس قيم الخير والجمال والتعاون. وأود في هذا الصدد، أن أسجل إعجابي الكبير بمدينة دبي التي نجحت في جعل الإبداع رافعة وركيزة أساسية للتقريب بين الأمم والشعوب وتقوية روابط الانفتاح والتناغم والألفة الإنسانية.

وأوضحت داريا روسكيك، أن مشاركتها في «فنون العالم دبي»، تعد الثالثة لها في مدينة دبي، حيث تقيم في سوتشي ولكنها تحرص على الحضور الدائم إلى دبي للإعلان عن جديد إبداعاتها وللمشاركة في الفعاليات والتعرف إلى كل جديد في سياقات الإبداع الفني.

عوالم مبتكرة

وحول طبيعة أسلوبها الفني، بينت الفنانة، أنها متعلقة بكنوز الرمزية التي ينبض بها مذهب الفن التجريدي، حيث تنقل وتجسد مع هذا التوجه خيوط الفكرة والحكاية في مساحات اللوحة، وفق تكوينات إبداعية وسياقات بديعة تحترف استثمار اللون وتوظيف تقنية الواقع المعزز التي تكسب العمل روحاً إضافية تجعله يرفل بكوامن المشاعر الإنسانية فيخاطب المتلقي بشكل مؤثر وهو يغرد في عوالم إبداعية مبتكرة تعزف لحن الفن «المادي الرقمي».