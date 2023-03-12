هيفاء حسين 3 إطلالات درامية في رمضان

المصدر: دبي - فادية هاني

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تعكف الفنانة هيفاء حسين على تصوير ثلاثة أعمال ضمن دراما رمضان المقبل، وهي مسلسل كويتي بعنوان «في دروب السعي مظالم»، ومسلسل تراثي بعنوان «جذوع»، وعمل معاصر بعنوان «الماسة» تم تغيير اسمه أخيراً إلى «المرية».

وفي حديثها لـ«البيان» أكدت هيفاء حسين أنها ستظهر في رمضان بعدة أدوار مختلفة وقصص جديدة وأحداث متنوعة، تأمل أن تنال إعجاب المشاهدين.

مشيرة إلى أن مسلسل «في دروب السعي مظالم» من تأليف مشاري حمود العميري وإخراج محمد الطوالة، وهو مسلسل معاصر وليس تراثياً كما عوّد الكاتب المنتج حمود العميري جمهوره في السنوات الماضية، مثل «رحى الأيام» و«الوصية الغائبة» و«دحباش»، حيث إن العمل درامي تراجيدي للمرة الأولى.

وتجري أحداث المسلسل متناولة الموضوعات الاجتماعية اليومية في قالب مختلف ومشوّق، وتعود لعام 1998 والقصة عن شاب سافر للقاهرة لتحضير رسالة الدكتوراه، فيتعرف إلى طالبة كويتية تدرس بدورها هي أيضاً في مجال الإعلام، وعند رغبته الزواج بها تقف الفوارق الطبقية بينهما ومن هنا تتطور الأحداث.

امرأة مؤثرة

وتشير هيفاء حسين إلى أنها تؤدي في هذا المسلسل دور امرأة قوية ومؤثرة تعمل في المجال الإعلامي. والمسلسل يشارك في بطولته العديد من الأسماء اللامعة من نجوم الدراما الخليجية منهم عبدالرحمن العقل، وأحمد مساعد، وماجد مطرب من السعودية، وعبد الإمام عبدالله، إسماعيل الراشد، طارق النفيسي، ومن إنتاج «مؤسسة زهدم»، وسيعرض في رمضان.

وأشارت هيفاء حسين إلى أن العمل الثاني هو مسلسل «جذوع» من تأليف جمال الصقر وإخراج تامر إسحق، ودورها أيضاً امرأة قوية وتتعلم وتعمل في مجال الطب بالأعشاب وتداوي من خلاله أهل الفريج والبلد الذي تسكن فيه، حيث تدور العديد من الأحداث والتطورات.

بدء التصوير

وكانت الفنانة هيفاء حسين أعلنت عن بدء تصويرها هذا العمل من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في «إنستغرام»، معلقة: ونقول بسم الله، مسلسل «جذوع» للكاتب جمال الصقر والمخرج تامر إسحق، ومنتج منفذ شركة ظبيان للإنتاج الفني.ويشاركها بطولة المسلسل زوجها الفنان الدكتور حبيب غلوم، وإبراهيم الحساوي، وشيماء سبت، وخليل الرميثي، وسيتم تصويره في حي تراثي يعكس أحداث المسلسل.

وقالت الفنانة هيفاء حسين: «إن العمل الثالث هو عمل معاصر وليس ضمن الأعمال التراثية اسمه «المرية»، وهو من تأليف منى النوفلي وإخراج أحمد المقلة، يتشارك في بطولته نخبة من فناني الخليج من بينهم الفنانة سميرة أحمد، وبدرية أحمد، وآلاء شاكر، ونيفين ماضي، وأحمد الجسمي، وعبدالله بهمن من الكويت».

وأشارت إلى أن دورها في هذا العمل دور زوجة تواجه العديد من ضغوطات الحياة وتحاول حلها بكل قوة لحماية أسرتها المكونة من زوجها وأبنائها، وسيتم عرضه على إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وفقاً لقولها. وكانت الفنانة هيفاء حسين شاركت في رمضان الماضي بعملين مختلفين، الأول:

«الزقوم» شارك فيه سعد الفرج، وإبراهيم الحساوي، وفخرية خميس، وحبيب غلوم، وعبد الله الطراروة، وأحمد الأنصاري، والعمل الثاني «عالي المقام» وكانت أحداثه تدور في إطار درامي مشوّق، شارك في بطولته فاطمة الحوسني، وسارة السعدي، وماجد الكعبي، ومن تأليف محمد حسن أحمد وإخراج باسم شعب.