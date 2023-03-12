«شمس الأغنية» العربية تشرق في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - فادية هاني - تصوير: يماني العفاري

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أحيت «شمس الأغنية» الفنانة نجوى كرم حفلاً غنائياً باهراً، أول من أمس، في «دبي أوبرا»، قدمت فيه باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط حفاوة جمهور قارب ألفي شخص.

وجاء الحفل، الذي نظمته «مومنتس ايفنتس» الإماراتية، ليقدم صاحبة الصوت الجبلي والطرب العربي الأصيل إلى جمهور «دبي أوبرا» متنوع الثقافات، ويضم نخبة من محبي الفنون.

ولدى إطلالتها من مسرح «دبي أوبرا»، عبرت الفنانة عن اعتزازها بوقوفها على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، ورحبت بجمهورها، قائلة: «من بلدي لبنان الحبيب، أرحب اليوم بكل الموجودين هنا، من جمهوري الحبيب، ولا سيما من لبنان والأقطار العربية كافة. ويسعدني الوقوف هنا، في أرض الإمارات، التي فتحت قلبها لكل الجنسيات والناس، واحتضنت الجميع بمحبة.

وهذا ليس مستغرباً منها، ونشكرها عليه». وكان الإعلامي اللبناني نيشان، قد قدم الفنانة نجوى كرم، قبل صعودها المسرح، مستعرضاً سيرتها الفنية الغنية، ومشيداً بإسهاماتها في الأغنية العربية المعاصرة، وصوتها المتفرد.

وضمن برنامج الحفل، قدمت الفنانة مجموعة من أغانيها الجبلية ومواويلها الشهيرة، التي تتفرد بها، وتمثل بصمة فنية وإبداعية خاصة بها. وقد بدت الفنانة مرتاحة إلى التفاعل الكبير مع هذا الجزء من الحفل، الذي يمثل أرشيفها الفني، وينتمي إلى انطلاقتها الفنية، وفيه تظهر قوة صوتها الجبلي.

وانتقلت الفنانة، إلى تقديم باقة منوعة من الأغنيات التي تنتسب إلى مراحل مختلفة من مسيرتها الفنية الطويلة، ووازنت ما بين القديم والجديد في توليفة توجهت إلى مختلف الأذواق من محبي فنها.

وتفاعل جمهور «دبي أوبرا» بحرارة مع فنانته المحبوبة في مختلف فقرات الحفل، وردد معها مقاطع من أغانيها، كما طالبها بإعادة أداء بعض الأغنيات أو أداء أغانٍ بعينها، فكانت تستجيب مرددة «على راسي»، فيما لم يتوقف بعضهم عن تحيتها وترديد هتاف المحبة «نحبك نجوى»، فبادلتهم الفنانة محبتهم بالتفاعل معهم ومع طلباتهم.

وفي نهاية الحفل، الذي كان بمقام لقاء حار جمع الفنانة بمحبي فنها، فاجأت شركة «مومنتس ايفنتس»، منظمة الحفل، الفنانة نجوى كرم بحفل خاص وكعكة كبيرة تحمل صورتها، وذلك تزامناً مع عيد ميلادها.