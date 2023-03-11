وفاة الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور عن مئة وعام

المصدر: أ ف ب

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توفي الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور عن مئة وعام.

وأعلنت دار نشر «كالمان-ليفي» الفرنسية وفاة بيرامور الذي يعتبر شخصية بارزة في مجال تأليف الروايات التاريخية وتضم مسيرته أكثر من مئة كتاب.

وقالت الدار، في تغريدة عبر «تويتر»: «غيّب الموت شخصية بارزة في مجال الأدب».

وأشارت إلى أن بيرامور «هو معلّم الرواية التاريخية، وتولّى تأليف أكثر من مئة كتاب».

وأضافت أنه نشر حديثاً رواية «إنفانتير أفان فيرموتور»، ونال جائزة عن مجمل أعماله.

وخلال ثمانينيات القرن الفائت، أسس بيرامور مع صديقيه كلود ميشليه ودينيس تيليناك مدرسة بريف التي تمثل حركة أدبية تُعنى بالرواية الشعبية خلال القرن التاسع عشر.

ويُعتبر بيرامور من مؤسسي معرض كتاب بريف الذي يُقام جنوب غربي فرنسا واستحال حدثاً أدبياً بارزاً.

وتشكّل معظم أعماله روايات تاريخية، بينها: «لورانج دو نويل»، «لا باسيون كاثار»، «لي بريزونييه دو كابرير»، «لي رومان دي كرواساد»، إضافة إلى سير ذاتية كتبها عن شخصيات شهيرة، بينها: هنري الرابع، ونابليون بونابارت، والممثلة سارة برنار.

وتُرجمت أعمال بيرامور، الذي ألّف كتباً موجهة إلى الأطفال أيضاً، إلى 15 لغة.