«بين السطور» يستضيف نوري الجراح

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف الحلقة السابعة من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، الذي يعرض كل سبت في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الإعلامية والكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الشاعر والكاتب السوري نوري الجراح.

ومن قلب مكتبة محمد بن راشد الصرح الثقافي والحضاري، تحاور الإعلامية والكاتبة د.بروين حبيب الشاعر نوري الجراح، وتتناول إشكالية المشاريع الثقافية بين التوهج والانطفاء، وما الذي يجعل مشروعا ثقافيا ينجح وآخر يفشل؟ وما الذي يطفئ جذوة مشروع ناجح فيحيله رماداً؟ وفي المقابل -أيضاً- هناك مشاريع ما زالت مستمرة تراكم الإنجازات وترتاد آفاق النجاح؟

وستبحر الحلقة في عالم القصيدة والكلمة، مع آخر إصدارات الشاعر الجراح، الذي احترف القصيدة والاغتراب معاً، وقدم تجربة إبداعية مميزة عمرها أربعون عاماً من الحضور الشعري وقرابة عشرين ديواناً وكتاباً واحداً في أدب الرحلات.

وترجمت أشعاره إلى عدة لغات. تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.

وجه ثقافي

يذكر أن «بين السطور» برنامج ثقافي حواري أسبوعي من إعداد وتقديم الإعلامية د.بروين حبيب، ويعكس وجه دبي الثقافي والحضاري المتنوع، في ظل ما تشهده دبي والإمارات من مبادرات وأنشطة ثقافية كبيرة ومتنوعة تستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعوته إلى «استئناف الحضارة».

وذلك بالتركيز على بناء الإنسان معرفياً، تكنولوجياً، ثقافياً وفنياً من خلال حزمة المبادرات التي أطلقها سموه مثل استقطاب الأدمغة والنوابغ العرب والعالميين لإيجاد بيئة خلاقة للابتكار والتطوير والتحديث في كل المجالات عينها على هدف رئيسي ورؤية مفادها نفع البشرية.

يمثل البرنامج، كذلك، نافذة على العالم العربي والعالم ككل، بثراء ثقافاته وتعدد مكوناته الإنسانية وتنوع ابتكاراته وقيمه الحضارية.

ويستضيف «بين السطور» نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية ومن مختلف المجالات الإبداعية وعدداً من الشخصيات، التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة متنوعة المضامين، تأخذ المشاهد إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها. البرنامج خيط ناظم بين المثقف بأفكاره والمتلقي بآماله من أجل الوصول إلى تنمية ثقافية مستدامة.