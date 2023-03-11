«عاصي الزند» يعيد تيم حسن للدراما التاريخية في رمضان

المصدر: دمشق - عبير يونس

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كان مظهر شاربي الفنان السوري تيم حسن غريباً على من قابله في حفل «جوي أوورد» في السعودية، إلى أن عرف الجمهور بأنه سيقابلهم بهذا الشكل في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «الزند»، الذي يعتبر واحداً من أول الأعمال الرمضانية التي أصبحت شبه جاهزة للعرض والمنافسة على الفضائيات العربية.

ويتناول العمل الذي يخرجه سامر البرقاوي حقبة تاريخية مهمة في تاريخ لبنان وسوريا، وهو ما يعيد تيم حسن إلى الدراما التاريخية، بعد ظهوره المتكرر في أعمال معاصرة آخرها «الهيبة» بأجزائه الخمسة، الذي توجه بفيلم يحمل الاسم ذاته.

مجابهة

بدأ تصوير «الزند» الذي تنتجه شركة الصباح للإنتاج الفني سبتمبر الماضي في مدينة حمص، ومن ثم استكمل التصوير في لبنان وتركيا، وهذه البلدان على تنوعها هي مسرح لأحداث العمل التي تعود بشكل تقريبي إلى العام 1900 قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، ويسرد العمل سيرة شخصية «عاصي الزند» ويؤديها تيم حسن، مجسداً وضعه كواحد من أعضاء عائلة ذات نفوذ سلطة في زمن الإقطاع، يعمل لديهم الكثير من الخدم فيقع «عاصي» في سن مبكرة بعشق ابنة الخادمة والراقصة لديهم وتؤدي دورها الفنانة دانا مارديني.

وبهذا العشق الغريب يتحدى الشاب الآغا ويهز عرشه ومكانته ويجابهه مراراً وتكراراً، ويقلل من سطوته. وهذا ما جعل تيم حسن يصف في حديثه لوسائل الإعلام الدور بـ «المختلف» ويبين أن لهذه الشخصية مفاتيحها وتحدياتها.

الجزء الأول

المسلسل من تأليف عمر أبوسعدة الذي استغرق في كتابة العمل أكثر من سنة ونصف السنة، ويشارك فيه إلى جانب حسن ومارديني كل من الفنانين رهام القصار، فيلدا سمور، باسل حيدر، مازن عباس، بيدرو برصوميان، رهام غسان، نهال الخطيب، وآخرين وكانت في بداية التصوير قد انتشرت شائعات تتحدث عن مشاركة سيرين عبدالنور إلى جانب تيم حسن في بطولة هذا العمل، وهو ما نفته سيرين في وقت لاحق، وعبرت عن استغرابها من انتشار هذا الخبر.

ومع أن العمل لم يعرض بعد إلا أن الشركة المنتجة صرحت على لسان المخرج سامر البرقاوي، بأن المسلسل سيكتمل بجزء ثانٍ يصور للعرض في الموسم الرمضاني للعام 2024.