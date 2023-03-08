صورة تثير القلق حول صحة الفنان أحمد السقا

المصدر: البيان

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أثارت صورة للفنان المصري أحمد السقا قلقاً حول حالته الصحية.

وبدا السقا، في الصورة التي تداولها متابعوه على منصات التواصل الاجتماعي، مرهقاً وبشكل مختلف عما اعتاد عليه جمهوره، ما فتح باباً للتكهنات بأنه مريض.

وردَّ النجم، خلال تصريحات في برنامج «إي تي بالعربي»، على حالة الجدل التي أحدثتها الصورة الملتقطة من برومو مسلسل «الكبير أوي 7» الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأكد أنه لا صحة لما تردد عن مرضه، قائلاً: «أنا زي الفل وكويس، ومتشكر لكل اللي سألوا عني».

وأضاف: «أنا بخير ولا أعاني من أي شيء»، معرباً عن دهشته من انتشار تلك الشائعات التي لا علم له بمصدرها.

يُذكر أن أحمد السقا يشارك ضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي 7»، الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد مكي، كما يتعاون مع محمد فراج في مسلسل من 10 حلقات بعنوان «حرب».