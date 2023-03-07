حبيب غلوم ينتصر للخير في مسلسل «جذوع»

المصدر: دبي – خلود حوكل

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أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم الذي يشارك في الموسم الرمضاني 2023 بعمل بعنوان «جذوع» أن العمل يتناول فكرة الصراع بين الخير والشر، مشيراً في حديثه لـ«البيان» إلى أنه يؤدي في هذا العمل دور شخصية تنتصر للخير. و«جذوع» عمل تراثي فريد، من تأليف جمال صقر وإخراج تامر إسحاق.

فكرة

وقال حبيب غلوم: «كان لدي مشروعان من المفروض عرضهما خلال شهر رمضان المبارك، أحدهما يصور في المملكة العربية السعودية من إخراج أحمد المقلة، ولكن نظراً لضيق الوقت فقد تم تأجيله لما بعد شهر رمضان، ويتم حالياً تصوير مسلسل «جذوع»، وهو عمل تراثي، فيه الكثير من الإسقاطات على الواقع المعاش الآن، فالمؤلف وكاتب العمل بطبيعة الحال ينتمي للحياة التي نعيشها ومطلع على الواقع، ويحاول أن يضع بعض الإسقاطات غير المباشرة، وفكرة الخير والشر هي سمة العمل، حيث أقوم بتأدية دور شخصية تدافع عن الخير، الذي ينتصر في نهاية صراعه مع الشر».

تنوع

وحول توجه الأعمال بشكل عام نحو التراث لاسيما في الأعمال الرمضانية قال حبيب غلوم: «التراث فيه الكثير من التنوع، ومساحته مفتوحة من حيث مواقع التصوير وأماكنها، والأزياء المستوحاة من التراث، والأهازيج التي تقدمها الفرق الشعبية، وتخلق حالة من المتعة بالنسبة للمشاهد وأيضاً للعمل الفني نفسه، أما السبب الآخر فهو طابع شهر رمضان وروحانيته».

وتابع: «يرى بعض الجمهور أن عدد من الأعمال تتجنى على الواقع المعاش في المجتمعات بما تنقله من سلوكيات وأفكار غريبة عن المجتمع ليس الإماراتي فحسب بل الخليجي أيضاً».

تأثير

وبسؤاله عن تأثير المنصات الرقمية على الدراما أكد أن المشاهدين يتجهون نحو المنصات الرقمية بشكل كبير وخطير، ومن خلال تواجدنا في الشارع الفني باستطاعتنا أن نستشف هذا الأمر ونراه بشكل واضح وجلي، فالكثير من المشاهدين الذين نلتقي بهم لم يعد يتابعون القنوات التلفزيونية بل باتوا يدفعون اشتراكات شهرية لمشاهدة الأعمال الفنية على المنصات.

وأكد حبيب غلوم أن المنصات في الوقت الراهن أثبتت وجودها وأصبحت هناك علاقة ثقة بينها وبين المشاهد، وأتوقع خلال فترة قريبة ستطل علينا منصات أقوى وأعمق من المنصات المتواجدة حالياً. وبالحديث عن الدراما الإماراتية أكد الفنان حبيب غلوم بأنها بحاجة إلى مزيد من الدعم ومزيد من الثقة سواء للمنتج أو للفنان الإماراتي.