"تم البدر بدري".. وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الأحد الفنانة المصرية شريفة فاضل، عن عمر يناهز الـ85 عاما.

وأعلنت داليا بهجت، ابنة شقيقة الفنانة شريفة فاضل، عن وفاة خالتها، وقالت إن صلاة الجنازة عصر اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة، ودفن الجثمان بمقابر الإمام الشافعي.



"تم البدر بدري"

والراحلة شريفة فاضل لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان ومنها أغنية "تم البدر بدري"،وهي الأغنية الأشهر على مر السنوات الماضية التي كانت محل سمع المصريين في أواخر شهر رمضان المبارك، وكانت من تأليف الشاعر عبدالفتاح مصطفى وأبدع فيها بوصف مشاعر المصريين الحزينة في وداع شهر رمضان المبارك لتكون أغنية في الإذاعة..

وأيضا أغاني "أم البطل" و"مبروك عليك يا معجباني يا غالي"، و"فلاح كان فايت بيغني"، "حارة السقايين"، "وآه من الصبر وآه"، "وآه يالمكتوب" و"الليل".





