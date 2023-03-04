بعد أزمة قصيدة محمود درويش.. كارول سماحة تنهي الحرب

المصدر: البيان

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أنهت المطربة اللبنانية كارول سماحة الحرب التي كادت تندلع بسبب أزمتها مع قصيدة «ستنتهي الحرب» المنسوبة إلى الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وردَّت كارول على البيان الذي أصدرته مؤسسة محمود درويش، المعنية بالحقوق الملكية للشاعر، وطالبت فيه الفنانة بتوثيق أوضاعها بسبب استخدامها أشعار الشاعر الراحل في ألبومها الجديد.

وأوضح المحامي جان قيقانو، في بيان نُشر أمس عبر حساب كارول على «تويتر»، «أن كلمات أغنية (ستنتهي الحرب) نُسبت في أكثر من مصدر ومرجع إلى الشاعر محمود درويش، كما هو ثابت على المواقع الإلكترونية العديدة، ومنذ زمن بعيد، من غير أن يعترض أحد عليها».

وأضاف البيان: «إلا أنه بعد نشر الأغنية وعرضها من قبل الموكلة انبرى من شكك في صحتها، وتحديداً من مؤسسة محمود درويش، الأمر الذي دفعنا إلى البحث والتدقيق والتعمق والمراجعة، ليتبين أن كلمات الأغنية المذكورة هي من التراث والملك العام».

وأكد أن «الموكلة ستعمد لاحقاً إلى تصويب الأمر منعاً لأي التباس أو استغلال».

يُذكر أن مؤسسة محمود درويش أصدرت، أول من أمس، بياناً عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أوضحت فيه أن كارول سماحة طرحت برومو أغنية ونسبت أشعارها إلى الشاعر محمود درويش، مؤكدةً أنها ليست من شعره.





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