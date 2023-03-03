بسبب محمود درويش.. كارول سماحة في ورطة

المصدر: البيان

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أوقعت قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المطربة اللبنانية كارول سماحة في ورطة.

وأصدرت مؤسسة محمود درويش، المعنية بالحقوق الملكية للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، بياناً، أمس، تطالب فيه الفنانة بتوثيق أوضاعها مع المؤسسة لاستخدامها أشعار الشاعر الراحل في ألبومها المقبل.

وأوضحت المؤسسة، في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن كارول طرحت برومو أغنية ونسبت أشعارها إلى الشاعر، مؤكدةً أنها ليست من شعره.

وبيَّنت أن الفنانة نشرت «قبل أسبوع فيديو كليب باسم (ستنتهي الحرب)، ونسبت كلمات الأغنية إلى الشاعر محمود درويش، وبعد فحص مؤسسة محمود درويش صاحبة الحقوق الحصرية على إرث شاعرنا الكبير، اتضح أن الكلمات المنسوبة لمحمود درويش في الأغنية ليست من أشعاره».

وأكدت أن القصيدة المحرَّفة «من إنتاج مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دون المستوى المعروف به شاعرنا الكبير، وأن هناك مقطعاً وحيداً مجتزأ من قصيدة محمود درويش (وعاد في كفن) قد جرى تحريفه واستخدامه في الأغنية».

ولفتت إلى أن «النص الأصلي للمقطع هو (يحكون في بلادنا.. يحكون في شجن)، وبعد التدقيق في ذلك الفيديو والإعلان المرافق له، طلبت المؤسسة رسمياً من الفنانة كارول سماحة وشركائها في الإنتاج وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات الأغنية لمحمود درويش، وأنه في حال تم ذلك على المنتج والفنانة التوجه للمؤسسة بطلب الإذن لأداء ما ترغب في غنائه من قصائده».

وأكدت المؤسسة أنها «تثق بحسن النوايا لدى الفنانة كارول سماحة وشركائها»، مطالبةً «بالتوقف الفوري عن نسبة القصيدة المحرفة إلى محمود درويش، وحذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى المؤسسة الرسمية في شأن قصائده».

ونوَّهت بأنها حاصلة على تفويض قانوني مسجل لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة من ورثة الشاعر محمود درويش، مشددةً على أنها «هي صاحبة حقوق الملكية الفكرية الحصرية لإنتاج الشاعر محمود درويش، وهي وحدها تملك الترخيص باستغلال قصائدها بكل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، والإلكترونية».

وأهابت بكل من حصل سابقاً على عقود استخدام من الراحل الكبير في حياته، أو أنتج واستخدم هذا الإنتاج من دون ترخيص التواصل مع المؤسسة، أرشفة هذه العقود وتقنين أوضاعها بما يحفظ الحقوق للجميع.

وأشارت إلى أن أي إيراد يتحقق من الاستخدام لإرث محمود درويش، يخصص للإنفاق على مشاريع المؤسسة الثقافية والحفاظ على إرث الشاعر الكبير.

يُذكر أن كارول سماحة تستعد لطرح ألبومها الجديد بعنوان «الألبوم الذهبي»، الذي تغني فيه 12 قصيدة وطنية للشاعر الفلسطيني الراحل ‫محمود درويش.