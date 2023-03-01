جزيرة ياس تودع الممثل الأمريكي كيفن هارت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن رغبتها بتعيين سفير جديد لشؤون الجزيرة خلفاً للممثل الأمريكي الشهير كيفن هارت، الذي أسهم في الارتقاء بمكانة الجزيرة لتكون الوجهة الترفيهية الأفضل في العالم، والذي ودع منصبه قائلاً باللغة العربية «مع السلامة».

وبعد تعيينه العام الماضي كأول سفير لشؤون جزيرة ياس، وعد النجم الكوميدي جميع المعجبين بتعزيز مكانة الجزيرة كأفضل وجهة ترفيهية على مستوى العالم.

وقد أسهم كيفن هارت في إثراء التجارب الترفيهية الفريدة الحائزة على جوائز عالمية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، كما ألهب حماس الجمهور بعرضه الكوميدي الفريد الذي قدمه للجماهير في الاتحاد أرينا، كما حرص كيفن هارت على تخطي مخاوفه من خلال تجربة أفعوانية فورمولا روسا في عالم فيراري أبوظبي، والتي تعتبر أسرع أفعوانية في العالم، ليرفع بتجربته المميزة مستوى الترفيه على جزيرة ياس إلى آفاق غير مسبوقة.