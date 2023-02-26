«ملح وسمرة» في رمضان.. دراما كويتية بأحداث مشوقة

المصدر: دبي ـــ فادية هاني

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تعكف الفنانة الكويتية هدى حسين حالياً، على تصوير أحداث مسلسلها الجديد «ملح وسمرة»، تحضيراً للموسم الرمضاني المقبل، والمسلسل من تأليف الدكتور حمد الرومي، وإخراج علي العلي، ويشاركها فيه نخبة من الفنانين الكويتيين والخليجيين.

وقالت الفنانة هدى حسين لـ «البيان»: إن العمل الجديد يعد دراما حديثة، يناقش قضايا اجتماعية مهمة، وهو ما اشتهرت به الفنانة هدى حسين على مدى السنوات الماضية من خلال الأعمال التي قدمتها، مثل «من شارع الهرم إلى» و«عودة خالتي»، و«كف ودفوف» وتلك الأعمال لاقت متابعة واستحساناً كبيرين من قبل الجمهور، الذي ينتظر بفارغ الصبر عملها الجديد.

ويتضمن المسلسل قصص وأحداث في قالب تشويقي مثير، ويحكي قضية رأي عام يواجهها أبطال المسلسل. ويشارك هدى حسين في بطولته جمال الردهان، وسحر حسين، فاطمة الصفي، وعبد الله البلوشي، وعبد الله الطراروة، وفرح المهدي، ونوف سلطان، وسلوى بخيت، وعبد الله السويد، ومشاري المجيبل.

يذكر أن الفنانة هدى حسين سبق وحصدت جائزة المسلسل العربي المفضل «جوي أووردز»، عن مسلسل «كف ودفوف»، بعد نجاحه الباهر، كما لاقى عمل «من شارع الهرم إلى»، الذي قدمته رمضان الماضي، نجاحاً كبيراً ومتابعة عالية من قبل الجمهور، وشاركها فيه نخبة من الفنانين الكويتيين والخليجيين، منهم: خالد البريكي، ومرام البلوشي، ونور الغندور، وأحمد ايراج، وعبد المحسن القفاص، وهو من إخراج المثنى صبح.