دبي في مارس.. أجندة حافلة بروائع الفنون

المصدر: دبي - البيان

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تحفل أجندة دبي في شهر مارس، بباقة من الفعاليات الثقافية والبرامج الفنية، وعلى رأسها موسم دبي الفني، إضافة إلى الحفلات المتميزة لأشهر الفنانين والفنانات، ومنهم: ديمي لوفاتو ودييغو إل سيغالا ونجوى كرم وماجد المهندس وعاطف أسلم. كما تنظم فعاليات ومعارض ثقافية وفنية تعكس أصالة وتراث دبي.

وقد أعلن جدول فعاليات دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة هذه البرامج النوعية والتي تتنوع لترضي مختلف الاهتمامات والأذواق، ومن بين أبرز ما تضمه «آرت دبي»، المعرض الفني الدولي الرائد على مستوى الشرق الأوسط، الذي ينتظره محبو الفن الحديث والمعاصر.

كما يستضيف مسرح دبي أوبرا في 3 مارس أسطورة الفلامنكو الإسباني «دييغو إل سيغالا»، الحائز جائزتي جرامي، والذي يقدم أشهر أعماله اللاتينية مثل سوليداد، وكييريمي، ولاجريماس نجيراس.

ويعود النجم الباكستاني عاطف أسلم إلى مسرح كوكا كولا أرينا يوم 4 مارس للقاء جمهوره مجدداً، حيث يقدم النجم العالمي أغانيه مصحوباً بأوركسترا الفردوس، الفرقة الموسيقية النسائية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتضم عازفات من أكثر من 23 دولة مختلفة. وتستضيف دبي نسختها الخاصة من«ريوايند» Rewind، أضخم مهرجان موسيقي مخصص للأغاني القديمة في المملكة المتحدة.

وذلك تحت اسم «ريوايند فيست دي إكس بي». ويشكل المهرجان الذي يقام في 4 مارس في «بلا بلا دبي»، رحلة موسيقية إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال سهرة مستمرة من العروض الحية لأهم أساطير موسيقى البوب، مثل: طوني هادلي، هيفن 17، هيذر سمول، تي باو، والثنائي الحائز الجوائز جو ويست.

وتحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم، التي حققت ألبوماتها مبيعات قياسية بالملايين، حفلاً غنائياً يوم 10 مارس على مسرح دبي أوبرا. وتؤدي خلال الحفل المرتقب، مجموعة من أشهر أغانيها مثل الليلة ليلتنا، وكتير حلو، وبيروت.