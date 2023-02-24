محمد منير يغني في ممشى القناة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تستضيف أبوظبي يوم السبت 25 فبراير الجاري حفلاً غنائياً للفنان المصري محمد منير، المعروف باسم «الكينج»، وذلك في منطقة «الساحة» في ممشى القناة، ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها الوجهة المائية الجديدة التي رسخت مكانتها كمركز حيوي للفعاليات والترفيه في أبوظبي.

ويتميز الفنان محمد منير بأسلوبه الموسيقي الذي يمزج بين الألحان العصرية والتقليدية، بالإضافة إلى كلمات أغنياته العميقة ذات البعد الوجداني والاجتماعي وطريقة أدائه الفريدة التي ميزته خلال مسيرته الفنية الحافلة، التي تمتد لأكثر من 40 عاماً.