رحيل الممثل السوري شادي زيدان عن 49 عاماً

المصدر: (رويترز) - دمشق

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نعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل شادي زيدان، الذي توفي أمس، عن عمر ناهز 49 عاماً بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وقالت النقابة إنه سيتم تشييع جثمان الفقيد اليوم، من مشفى دار الشفاء إلى مسقط رأسه في مدينة الرحيبة ليصلى عليه ويدفن هناك.

والفنان الراحل هو شقيق الممثلين أيمن ووائل زيدان، واشتهر في بداياته بالأدوار الكوميدية مثل شخصية (محروس) في مسلسل (عيلة 6 نجوم) عام 1997، ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة على شاشة التلفزيون.

ونعى شادي زيدان، عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم: نادين خوري وباسم ياخور ووفاء موصللي وأمل عرفة وهبة نور.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها الراحل (طيور الشك) و(عائد إلى حيفا) و(أنشودة المطر). كما كان قد انتهى أخيراً من تصوير دوره في مسلسل (زقاق الجن) الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.