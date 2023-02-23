المغربي محمد رفاعي يطرح باكورة أغانيه بعد مسيرة طويلة في التأليف الغنائي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مؤلف الأغاني والفنان المغربي، محمد رفاعي، أغنيته الأولى، أخيراً، على جميع التطبيقات الموسيقية، بعنوان «حِلّ»، حيث تعد أغنية إيقاعية تحمل مزيجاً جميلاً من الموسيقى المغربية والخليجية. ويأتي ذلك بعد توقيعه عقد تعاون مع شركة «يونيفيرسال ميوزيك مينا».

والأغنية هي من إنتاج شركة «أس أس هيليودور أوستراليا»، القائمة بالأعمال الفنية لرفاعي، ومن كلمات يونس آدم ومن ألحان محمد رفاعي، أما التوزيع والميكس والماسترينغ فلحمزة الغازي. وهي تعكس حالة شخص في الحب يبدو منكسر القلب بعد الانفصال، كما تصف المشاعر المتناقضة التي يشعر بها والتغيير الذي يختبره قبل الدخول إلى واقع حياة جديدة.

وعبر الفنان محمد رفاعي عن سعادته البالغة بإطلاق الأغنية التي يعدها بمثابة تحدٍ له، وإضافة إلى مسيرته الفنية. كما أنه يصفها بالأغنية الجديدة والمختلفة عن الأغنيات التي أطلقها سابقاً أو ألفها لفنانين آخرين. وأضاف: «أردت أن أوجه رسالة لكل شخص حزين من جراء ظروف معينة، مفادها ضرورة أن يؤمن أنه بالعزيمة والإرادة يمكننا تخطي كل العقبات في الحياة، وأدعوه لعدم الالتفات أو الرجوع للماضي والسير قدماً بعيداً عن الشعور بالندم.

وختم محمد رفاعي حديثه بالقول: «فخور جداً بالانضمام إلى «Universal Music MENA»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الموسيقى، وأنا على ثقة أن هذا التعاون سيمنح الأغنية انتشاراً أوسع على صعيد الدول العربية والعالم. كما أتمنى أن يكون النجاح حليفنا من خلال هذه الأغنية وجميع الأعمال التي سنطلقها خلال السنوات القادمة».

يذكر أن محمد رفاعي فنان مغربي ولد في مدينة «العيون» في المغرب. وشارك في عام 2013 في مهرجان موازين المغربي الذي يستضيف أهم نجوم الفن، ليقوم بعدها بتأليف أهم الأغنيات المغربية التي حصدت نجاحاً كبيراً، مثل: «إنت باغية واحد» للنجم سعد المجرد عام 2014 وأغنية «Blach Blach» للفنانة جميلة والتي حققت أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، وغيرها من الأغنيات لعدد من النجوم، مثل: أسماء المنور وفايز السعيد ولطيفة التونسية وبلقيس.

كما قدّم أغنية «كيفاش نخليك»، التي عرفت الجمهور على محمد رفاعي كفنان ومؤلف موسيقي، مع الفنانة هند سداسي وحقق العمل أكثر من 72 مليون مشاهدة على يوتيوب.