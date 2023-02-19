حناجر عالمية في دبي تصدح بأناشيد الثقافات

المصدر: دبي - البيان

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حفلات فنية متنوعة لكوكبة من نجوم العالم تحتضنها دبي خلال الفترة المقبلة، لتصدح أرجاؤها بموسيقى وأنغام الثقافات، ليعيش بذلك سكان وزوار الإمارة أجواء حافلة بالمتعة والترفيه والمرح.

ويستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي ضخم في كوكا كولا أرينا بدبي 17 مارس المقبل. وسيقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ليمتع جمهور دبي بأمسية طربية فريدة من نوعها.

حيث عرف المهندس بلقب «برنس الأغنية العربية»، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، وفي هذه الأمسية يؤدي أحدث أعماله ومنها:

«آنا وياك» و«إنسى»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنيات ألبومه الصادر في 2022، مثل «مشتاقلك» و«اعطيني وقتاً» وغيرهما.

باقة متنوعة

وسيكون محبو الموسيقى والغناء على موعدٍ مع حفل الفنانة نجوى كرم الذي تستضيفه «دبي أوبرا» 10 مارس المقبل. وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها التي حظيت بإعجاب الجمهور على مدى مسيرتها الفنية.

تمتلك الفنانة نجوى كرم شهرة واسعة، بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، والحفلات التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم.

ولقبت بـ «شمس الأغنية اللبنانية»، وتشتهر بأسلوبها الفني المتميز في المزج بين الموسيقى المعاصرة والأغنيات التقليدية.

كما حازت على العديد من الجوائز في بلدها لبنان والمنطقة والعالم، وبيعت لها أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، وستقدم نجوى كرم أمسية رائعة وحافلة بأجمل أغنياتها، مثل «الليلة ليلتنا» و«كثير حلو» و«يا مرحباً يا ليل» و«بيروت» وغيرها الكثير.

أمسية مبهرة

ويعود نجم الموسيقى الباكستانية الفنان عاطف أسلم إلى دبي ليلتقي جمهوره مجدداً 4 مارس المقبل، حيث يحيي حفلاً فنياً في كوكا كولا أرينا يؤدي خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته الرومانسية، إلى جانب أغنياته الشهيرة من «جلسات كوك استوديو».

وتلك التي اشتهرت في الكثير من أفلام «بوليوود»، ليأخذ جمهور الإمارة في أمسية مبهرة حافلة بالطرب والمتعة والأجواء المفعمة بالحيوية والحماس.

ويعتبر أسلم من أبرز فناني بلاده، ويشتهر بأغنياته المبتكرة وألحانه التي تصدرت المراكز الأولى، مثل Dil Diyan Gallan و Tajdar-e-Haram، وترافقه هذه المرة «أوركسترا الفردوس» النسائية الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتضم عازفات من أكثر من 23 جنسية.

أعمال موسيقية

كما يحيي ثنائي «الدي جي» العالمي المكون من النجمين «ديميتري فيغاس» و«لايك مايك»، اللذين يعتبران من أشهر فناني الموسيقى الإلكترونية في العالم، حفلاً فنياً 11 مارس المقبل في «زيرو غرافيتي» بدبي، حيث سيمتعان الجمهور بمجموعة كبيرة من أشهر أعمالهما الموسيقية.

نجاح

يواصل «ديمتري» و«لايك» مشوار النجاح الذي بدآه معاً قبل 15 عاماً ، واحتلت أعمالهما المرتبة الأولى مرتين ضمن قائمة Mag’s Top لأفضل 100 «دي جي».

بالإضافة إلى إحيائهما حفلات ناجحة في أبرز المواقع في «إيبيزا»، مثل Amnesia وUshuaia، وتعاونهما مع نجوم عالميين مثل «أفروجاك» و«أرمين فان بيورن» و«دايفيد غيتا» و«هاردويل» وغيرهم.