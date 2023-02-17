محمد إمام خارج السباق الرمضاني

المصدر: (القاهرة ـــ يوسف حماد)

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كشف الفنان محمد إمام عن عدم مشاركته خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث سيغيب عن منافسات الدراما الرمضانية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بسبب انشغاله بالعمل على فيلم سينمائي جديد تحت عنوان «أبو نسب» يلعب بطولته، ويبدأ تصويره الشهر المقبل.

كانت آخر مشاركة درامية للفنان محمد إمام عندما ظهر كضيف شرف في مسلسل «الاختيار» في جزئه الأول وقدم شخصية الضابط فتحي بطولة النجم أمير كرارة الذي قدم وقتها شخصية أسطورة الصاعقة أحمد منسي. ومن المقرر، وفق تصريحات صحفية لإمام، أن يبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد «أبو نسب» بداية شهر مارس المقبل، وهو العمل الذي يجمع إمام بشقيقه المخرج رامي إمام بعد غياب سنوات.

حيث قدما سوياً فيلم «حسن ومرقس» عام 2008، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن. وتعمل الشركة المنتجة لفيلم «أبو نسب» على التعاقد مع الممثلين، بالإضافة إلى اختيار البطلة النسائية أمام بطل العمل محمد إمام، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن محمد إمام حقق إيرادات كبيرة بفيلمه الأخير «عمهم».

حيث حقق نحو 56 مليون جنيه، ودارت أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ويتناول قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال، وشارك في بطولة العمل بجانب محمد إمام كل من سيد رجب، هدى المفتى، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، وعدد كبير من الفنانين من إخراج حسين المنباوي.