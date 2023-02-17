برج خليفة.. وجهة ترويجية لروائع بوليوود

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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بات برج خليفة وجهة ترويجية للأفلام الهندية، نظراً لما يتمتع به هذا المعلم البارز من انكشاف على السوق العالمي، وفي ظل وجود عدد هائل من المعجبين بالأفلام الهندية في المنطقة.

وعلى خطى العرض الترويجي على برج خليفة، لفيلم «باثان» الذي يحقق حالياً إيرادات كبيرة في شبابيك التذاكر عالمياً، قرر الممثل الهندي أرتيك أريان، الظهور على واجهة أطول برج في العالم للترويج لفيلمه المقبل «شهزادة».

وقد انتقل الممثل إلى دبي في دعاية ترويجية لفيلمه، بعد عدد لا يحصى من الفعاليات الترويجية في مومباي وجالاندهار وكوتش، إلى جانب العديد من الأماكن الأخرى في الهند.

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف انديا»، باشر جولته بدبي بلقاء معجبيه، متوجاً تلك اللقاءات في الختام بأروع طريقة ممكنة مع عرض لفيلمه العائلي الذي طال انتظاره على برج خليفة.

الفيلم الدرامي الأكشن باللغة الهندية من المقرر إطلاقه اليوم في دور السينما. هو إعادة إنتاج لفيلم «الا فاكونثابورامولو» لعام 2020، وتدور أحداثه عن شاب من خلفية الطبقة الوسطى هو الابن البيولوجي لصناعي مليونير، وبعد معرفة والديه الحقيقيين تحدث سلسلة حوادث يلتقي من خلالها بوالديه البيولوجيين ويحل مشكلته العائلية دون علمهم.

قام بإخراج الفيلم الذي تم تصويره في مومباي ودلهي وموريشيوس، كل من روهيت داوان وإنتاج بوشان كومار، وألو أرفيند، وأمان جيل وكارتيك رايان.

ويمثل في الفيلم إلى جانب ارتيك اريان، كل من كريتي سانون، ومانيشا كويرالا، وبرايس راوال، ورونيت روي وساشين خديكار.

كما أن جميع الأغاني في الفيلم من تأليف «بريتام تشاكرابورتي»، فيما كلمات الأغاني من تأليف راكيش كومار ومايور بوري، وشلوك لال، وأي بي سينغ.