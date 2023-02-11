فنانة تعتزم التكفل بطفلة وُلدت تحت أنقاض زلزال سوريا

المصدر: البيان

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كشفت فنانة مصرية عن اعتزامها التكفُّل برعاية طفلة وُلدت تحت أنقاض زلزال سوريا.

وأعربت الفنانة نبيلة عبيد، في تسجيل صوتي لبرنامج «MBCTrending»، عن تأثرها الشديد بالمأساة الكبيرة التي يكابدها الشعبان السوري والتركي.

وقالت إنها تابعت مشهد ولادة الطفلة تحت الأنقاض ووفاة والدتها على الفور، مؤكدةً أنها لم تتمالك أعصابها من جراء المشهد المؤثر.

وطالبت بمعرفة مصير الطفلة ومكان وجودها، معلنةً استعدادها التكفُّل برعايتها.

كان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمّر، بينما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل الرضيعة عارية، إلا من طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه حبل السرة.