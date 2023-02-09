وفاة الملحن الأمريكي برت باكاراك عن 94 عاماً

المصدر: أ ف ب

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غيّب الموت عن 94 عاماً الملحّن الأمريكي برت باكاراك الذي اشتهر بعشرات الأعمال التي أصبحت من الكلاسيكيات لمغنين كثر أبرزهم ريثا فرانكلين وداستي سبرينغفيلد وفرقة بيتلز ومغنيته المفضلة ديان وارويك.

وتوفي المؤلف الموسيقي، أمس، داخل منزله في لوس أنجليس لأسباب طبيعية، على ما أكدت مديرة أعماله اليوم.

وحظيت أغنياته الرومنسية بين نوعي الجاز والبوب بشهرة كبيرة وحققت مراتب متقدمة على لوائح ترتيب الأغاني بالولايات المتحدة كما في أوروبا.

ومن بين أبرز ما لحّنه باكاراك "وات ذي وورلد نييدز ناو إز لوف" و"ذي لوك اوف لوف" و"دونت برايك أواي ماي هارت" و"ايه هاوس إذ نَت ايه هوم".

وتولّى باكاراك تلحين أعمال لأكثر من ألف مغنٍّ، بينهم توم جونز وإلفيس كوستيلو وثنائي ذي وايت ستريبس.

وأصدر عازف الساكسفون ستان غيتز ألبوماً كاملاً من مؤلفات باكاراك ("وات ذي وورلد نييدز ناو: ستان غيتز بلايز ذي برت باكاراك سونغ بوك")، فيما أبدى مغنون كثر من أمثال بريان ويلسون من فرقة "بيتش بويز" وعازف الغيتار والمؤلف السابق نويل غالاغر إعجابهم بأعماله.

وكان باكاراك يقول: "أعتمد قاعدة واحدة فقط: ألا أجعل الأغاني صعبة التلقّي للمستمعين".

وكان أسلوبه الموسيقي يلفت انتباه مَن يسمع مؤلفاته، ويشكل في الوقت نفسه تحدياً للمغنين الذين يؤدون أعمالاً من تلحينه.