«ابن الناظر» يثير جدلاً في الوسط الفني

المصدر: البيان

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أثار الإعلان عن إنتاج جزء ثانٍ من فيلم «الناظر»، الذي قام ببطولته الفنان المصري علاء ولي الدين، جدلاً واسعاً في الوسط الفني.

وأكد معتز ولي الدين، شقيق النجم الراحل، أنه لم يعلم شيئاً عن مصير الجزء الثاني من فيلم «الناظر» الذي قدّمه شقيقه قبل 23 عاماً.

وقال، حسبما أفاد موقع «الوطن» الإخباري، إنه لم يتم إبلاغه بتفاصيل الفيلم الجديد، مؤكداً أنه علم الخبر من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «لست ضد فكرة تقديم جزء ثانٍ من الفيلم، خصوصاً أنه لن يتطرق إلى شخصية شقيقي علاء ولي الدين»، واصفاً ذلك بأنه «حرية مطلقة للمنتج».

لكنه أوضح أنه حال تناول أجزاء من شخصية علاء ولي الدين في الفيلم سيكون له الحق في إبداء وجهة نظره.

وكان مجدي الهواري قد أعلن ترشيح الفنان أكرم حسني لأداء بطولة الفيلم الجديد، الذي سيحمل عنوان «ابن الناظر».

من جهته، نفى حسني تلك التصريحات، مؤكداً عدم علاقته بهذا المشروع.

وقال، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «فيلم الناظر علامة في تاريخ الكوميديا، وخبر انضمامي للجزء الثاني غير صحيح، وقرأته على السوشيال ميديا».