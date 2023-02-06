البريطاني إدريس إلبا يحيي حفلاً فنياً في دبي 17 الجاري

المصدر: دبي ــــ البيان

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يحيي نجم هوليوود البريطاني العالمي، إدريس أكونا إلبا، أو كما هو معروف باسم إدريس إلبا - الممثل والمنتج والموسيقار ومنسق الأغاني، الذي دخل عالم الفن في أوائل تسعينيات القرن الماضي، حفلاً فنياً في دبي، ضمن مهرجان موسيقى الــ «تكنو هاوس» العالمي «إلرو إكس إكس إل Elrow XXL»، حيث سيشعل الأجواء، ويُلهم الكثير من محبي المهرجانات الحماسيّة، وأغاني وموسيقى التكنو الإلكترونيّة، وذلك يوم في 17 فبراير الجاري.

وستجري فعاليات مهرجان «إلرو إكس إكس إل Elrow XXL»، في حي دبي للتصميم، إذ يتوقّع حضور الآلاف لمشاهدة عرض El Traingulo de las Rowmudas الضخم، والمليء بالأجواء الحماسيّة الصاخبة، والحائز على تقدير واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، والذي سيقام لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقال إلبا: «أحبُّ دبي... وأنا متشوّق للمشاركة في هذا المهرجان الرائع، وأتطلّع بفارغ الصبر لتقديم عرض مميّز للجمهور!». وبالإضافة إلى متعدّد المواهب إلبا، يضم المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين المميزين على مستوى العالم، والذين سيقدمون عروضهم على مدار يومين حافلين بالصخب والمرح.

يذكر أن إلبا، الحائز على جائزة إيمي وجولدن غلوب، والذي لعب دور البطولة في العديد من الأفلام الكبرى، والكثير من الإنتاجات التلفزيونيّة، هو أيضاً ملحن، ومخرج أفلام، ومغنٍّ ذائع الصيت، ويلمع نجمه في بعض أكبر أماكن الموسيقى على مستوى العالم.