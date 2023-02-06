راي وتايني تمبا يغنيان في القرية العالمية 19 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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يحيي البريطانيان راي وتايني تمبا، حفلاً فنياً 19 فبراير الجاري في القرية العالمية، إذ سيشعلان المسرح الرئيسي للقرية بأشهر أغانيهما، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لانطلاق إذاعة فيرجن راديو.

وتعد المغنية البريطانية راي، التي تسجل حضورها الأول في القرية العالمية، من أبرز مؤلّفات الأغاني في المملكة المتحدة، وقد عملت مع ألمع الأسماء في عالم الموسيقى والغناء مثل جون ليجند، وإيلي غولدينغ، وخالد، وديفيد غويتا، وديبلو، وبيونسيه. وازدادت شعبية راي بين المعجبين في جميع أنحاء العالم، حيث حصدت أعمالها نحو 2.3 مليار مشاهدة، ونالت العديد من جوائز البلاتينية في الغناء الفردي والثنائي، واثنتين من الجوائز الذهبية، وثلاث فضيات في الغناء الفردي. وتصدرت أحدث أغنية منفردة لها بعنوان «إسكيبيزم» قائمة الأكثر استماعاً حول العالم، وحققت انتشاراً واسعاً على منصة تيك توك، وحصدت أكثر من 24 مليون مشاهدة على يوتيوب. أطلقت راي أول ألبوم مستقل لها يوم الجمعة 3 فبراير 2023، بالتزامن مع بدء جولتها للحفلات العالمية تحت عنوان «ماي 21 سينتشوري بلوز».

ويعود تايني تمبا، الممثل والمغني وكاتب الأغاني، إلى دولة الإمارات لتقديم مجموعة من أشهر أغانيه بما فيها: «باس آوت» و«إرثكويك» و«ريتن إن ذا ستارز». وقد تعاون تمبا، على مدى مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، مع أسماء لها صداها في هذا المجال من أمثال: «سويديش هاوس مافيا» و«كيلي رولاند» و«إيلي غولدينغ»، وحازت أعماله على جائزتي «بريت» و«موبو» المرموقتين في عالم الموسيقى، بالإضافة إلى استضافته في كبرى المهرجانات العالمية مثل «غلاستونبيري».

ويحظى منسق الأغاني داني نيفيل بشهرة عالمية في إعادة تنسيق الأغاني الكلاسيكية، وهو حائز على جوائز عديدة، وقدم عروضاً كان لها صدىً واسع في عدد من عواصم الترفيه العالمية، وفي أضخم المسارح في دولة الإمارات. كما يقدّم نيفيل وصلاته الموسيقية الشهيرة أسبوعياً على إذاعة فيرجين راديو منذ عام 2000، وسينضم إلى حفل القرية العالمية ويقدم عرضاً مباشراً لضيوفها في 19 فبراير الجاري.