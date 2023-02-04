مؤرخ يكشف جانباً نفسياً من شخصية أم كلثوم

المصدر: البيان

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كشف مؤرخ فني عن جانب نفسي من شخصية المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وأوضح المؤرخ محمد شوقي أن «كوكب الشرق» كان لها طقس خاص وقت أحزانها.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج «الحقيقة» على قناة «إكسترا نيوز»، إن الفنانة الكبيرة التي أطربت العالم العربي بأغانيها العذبة كانت تعتزل الناس عندما تمرُّ بلحظات حزن.

وأضاف أنه في كل أزمة مرَّ بها الوطن العربي، كانت ترتجف، وتحب جداً أن تختلي بنفسها حتى تفكر فيما يمكن أن يحدث بعد هذه الأزمة.

وأكد أن أم كلثوم هي أهم مطربة وفنانة في العالم بحسب تاريخ حقيقي موثق.

ولفت إلى أن العالم بأسره لن يشهد فنانة قامت بمواقف وطنية وقومية وإنسانية مثل أم كلثوم.

ونوَّه بأنها غنَّت لجميع البلدان الشقيقة: العراق وسوريا وليبيا ولبنان، ووحَّدت العالم العربي من المحيط إلى الخليج.