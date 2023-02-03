بيونسيه تعود بعد 7 سنوات بجولة رينيسانس العالمية

المصدر: دبي ــ رويترز

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أعلنت نجمة الموسيقى والغناء بيونسيه، أول من أمس، عن أحدث جولاتها الغنائية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية التي تروّج فيها لأحدث ألبوماتها (رينيسانس) «نهضة»، وذلك بعد انقطاعها عن الجولات الموسيقية لنحو سبع سنوات.

وتبدأ «جولة رينيسانس العالمية» من ستوكهولم في العاشر من مايو المقبل، وتنطلق فيها المغنية الأمريكية في جولة عبر القارة، ثم تستأنفها في تورونتو في قبل أن تصل إلى آخر محطاتها في نيو أورليانز في سبتمبر القادم.

وشهدت نهاية شهر يوليو الماضي إطلاق بيونسيه ألبومها المسجل السابع (رينيسانس)، الذي تصدر قوائم الأعمال الموسيقية وحاز إعجاب النقاد.