"وداعاً أبي" باسم ياخور ينعى والده بكلمات مؤثرة

المصدر: البيان

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نعى الفنان السوري باسم ياخور والده الكاتب والصحفي السوري إبراهيم نخلة ياخور، الذي توفي يوم أمس الأربعاء، إثر رحلة مرضية "صعبة" كما وصفها نجله باسم.

ونعى باسم ياخور والده الرحل بكلمات حزينة نشرها في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة ما يعزي قلبي أننا تحدثنا كثيراً وأخبرتني أشياء للمرة الأولى.. ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات، تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة.. لن أتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بك، أنت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع. روحك سترفرف في قلبي دائماً. وداعاً أبو البرّ كما كنا نخاطبك دوماً وداعاً يا حبيبي".

وتوفي والد باسم ياخور في العاصمة السورية دمشق، بعد معاناة مع المرض.

وتلقى النجم السوري برقيات المواساة والتعزية من عدد كبير من الصحفيين ونجوم الدراما السورية والعربية. ويعتبر الراحل مؤسس الصحافة الاستقصائية في سوريا، وسبق وأن عمل في صحيفة تشرين السورية، ثم التلفزيون السوري بين العامين 1986 و2003 وخلالها قدّم أشهر برنامج استقصائي حمل اسم "ملفات ساخنة".