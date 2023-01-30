أصالة نصري تستعد لإحياء حفل في دبي 11 فبراير

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء أمسية فنية فريدة بدبي 11 فبراير المقبل، في كوكا كولا أرينا.

وسطع نجم الفنانة أصالة منذ صغرها، حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة، على شاشة التلفزيون السوري، ومن أشهر أعمال طفولتها، هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد، وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية.

ذاع صيتها في العالم العربي، بعد صدور أغنيتها «أسمع صدى صوتك» بعام 1991، شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وكذلك تم استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية.