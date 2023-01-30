ضيوف القرية العالمية على موعد مع النجمة بلقيس فتحي

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتعاون مع روتانا، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الترفيهي والانتاج والتوزيع الموسيقي في الشرق الأوسط والخليج العربي، وإذاعة الخليجية 100.9، احدى اذاعات شبكة الإذاعة العربية، عن استضافتها النجمة بلقيس فتحي لإحياء حفل استثنائي على المسرح الرئيسي يوم الأربعاء 8 فبراير ابتداء من الساعة 8 مساءً.

حيث ستقدم بلقيس مجموعة من أغانيها المفضلة لدى الجماهير مثل أحدث أغنياتها "أمام مرايتي" التي تحقق حالياً نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، بالإضافة الى "صابرة" و"انتهى" و"مزاجنجي" وغيرها الكثير في ليلة مليئة بالروائع.

يكون حضور الحفل مجاناً لحاملي تذاكر دخول القرية العالمية مع مناطق مخصصة للسيدات والعائلات.