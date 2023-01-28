إيفا غرين: أريد مستحقاتي!

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

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بدأت معركة قانونية في المملكة المتحدة تشكّل إيفا غرين أحد أطرافها، إذ تطالب الممثلة الفرنسية بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره، فيما أكّد وكيل الدفاع عنها الخميس أنّ شركة الإنتاج تحاول تصويرها على أنها «شخص يصعب إرضاؤه».

وكان من المقرر أن تشارك غرين (42 عاماً) التي عُرفت بدورها في فيلم «كاسينو رويال» (2006)، في فيلم «ايه باتريوت» من نوع الخيال العلمي، قبل أن يتوقف إنتاج العمل في أكتوبر 2019.

وتقاضي الممثلة شركة «وايت لانترن فيلمز» الإنتاجية، مطالبةً إياها بمبلغ مليون دولار كمستحقات لها عن الفيلم رغم إلغاء إنتاجه.

إلا أنّ شركة الإنتاج قررت أن تردّ برفع دعوى ضد الممثلة، معتبرة أنّ غرين قدّمت «مطالب غير معقولة». ويُفترض أن تستمر المحاكمة التي انطلقت الخميس، ثمانية أيام.