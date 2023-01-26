باريس هيلتون تعلن ولادة طفلها الأول

المصدر: أ ب

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أعلنت النجمة وسيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، أول أمس الثلاثاء، عبر "إنستغرام" ولادة طفلها الأول.

ونشرت هيلتون صورة لطفلها مرفقة إياها برمز تعبيري لقلب باللون الأزرق، مع رسالة جاء فيها "لا كلام يمكن أن يعبر عن مدى الحب الذي نكنه لك منذ هذه اللحظة”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطفل الذكر ولد من أم بديلة.

وكانت النجمة السابقة لتلفزيون الواقع البالغة 41 عاما قد كشفت الشهر الماضي أنها حاولت مع زوجها رجل الأعمال كارتر ريوم منذ 2021 الإنجاب بتقنية التلقيح الصناعي خلال الجائحة.