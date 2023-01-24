كوكبة من الفنانين العالميين في ضيافة «سيتي ووك»

المصدر: دبي ــــ البيان

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تستضيف «سيتي ووك»، وجهة التسوق المتميّزة بتصميمها المُلهم، مجموعة من الفنّانين العالميين المفعمين بالحماس كجزء من عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمهرجان دبي للتسوق، وذلك خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 29 منه في منطقة النافورة في «سيتي ووك».

تتصدر فرقة «كويك ستايل» التي تتمتع بشهرة واسعة في مجال رقص الهيب هوب المشهد في عطلة نهاية الأسبوع. فقد انطلق الثلاثي الذي تتألف الفرقة منهم والتي تضم التوأم النرويجيين من أصول باكستانية سيلمان وبلال مالك وصديقهما النرويجي ناصر سيريخان، في عالم الشهرة عندما حقق أداء عرض الزفاف الشهير الذي قدماه في العام 2022، انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسجلاً أكثر من 98 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب.

سيتمكن المشجعون من مشاهدة عروض الفرقة المحبّبة والمفعمة بالحيوية 28 يناير الجاري. كما يحظى المعجبون بفرصة لقاء أعضاء «كويك ستايل».

وتبهج آمال غربي، الفنانة التونسيّة والفائزة في أحد برامج المواهب العربية بصوتها الشجي الجمهور حيث تؤدّي 27 يناير الجاري بعضاً من مجموعة أغانيها مثل «شو فهمك بالحب» و«وإمارات النور» و«قلبي اللي كان» وغيرها الكثير.

وتأسر الفنانة السورية زينة أفتيموس، إحدى محبوبات برنامج «ستار أكاديمي» في دورته السابعة والّتي تغني بطلاقة باللغتين العربية والإنجليزية، قلوب الناس بأغانيها الشهيرة مثل «طيبة» و«ماشالله» و«لو يعرف» وأكثر من ذلك خلال مجموعتين من العروض، وذلك في 28 الشهر الجاري.

وتختتم 29 الشهر الجاري المطربة والمغنية الكازاخية ألينا بوستروفا، المتأهّلة للتصفيات النهائية في «إكس-فاكتور»، احتفالات نهاية الأسبوع بتشكيلة متنوعة من الأغاني.