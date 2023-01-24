«سيل» يشدو على مسرح المجاز 11 مارس

المصدر: (الشارقة - البيان )

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يستضيف مسرح المجاز بالشارقة، 11 مارس المقبل، حفلاً فنياً مميزاً للمغني العالمي «سيل»، وسيكون الجمهور على موعد مع أفضل أغاني الفنان البريطاني وإنجازاته الموسيقية التي جعلته نجماً في فضاء الأغنية الغربية لأكثر من ثلاثين عاماً.

وفي إطار حرص مسرح المجاز على التبادل الثقافي والتنوع الفني، تأتي استضافة الموسيقي والمغني وكاتب الأغاني «سيل هنري صموئيل»، إذ يهدف المسرح إلى تقديم تجارب فنية وموسيقية مختلفة، وغنية بمفاهيم الإبداع والابتكار من ثقافات عالمية متعددة، إيماناً بأن الفن هو رسالته إلى العالم وحلقة تواصل مميزة معه. ويجسد «سيل» تجربة موسيقية ثرية ومتنوعة الأنواع والأنماط في عالم الموسيقى الغربية، فقد صنع لنفسه أسلوباً موسيقياً خاصاً، دمج فيه بين موسيقى «السول» و«البوب» و«الدانس» و«الروك»، وهذا ما جعله واحداً من أشهر الفنانين البريطانيين، وباع أكثر من 20 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.