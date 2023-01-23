أول عروض «جريمة ضحك» في رأس الخيمة مارس المقبل

المصدر: دبي- البيان

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يقدم الفنان أحمد سيف «ستاند أب كوميدي» أول عروضه لمسرحية «جريمة ضحك» في رأس الخيمة، مطلع مارس المقبل، ويتناول في هذا العرض قضايا الناس، ويحاول أن يقترب من معاناتهم وهمومهم، وهي رسالة الفن الهادف والملتزم، الذي يرتكز عليها نجم «جريمة ضحك».

ومن على مسرح رأس الخيمة، وأمام جمهور تفصله عنهم مسافة أمتار قليلة فقط يبدأ الفنان أحمد سيف «ستاند أب كوميدي» في طرح قضايا من حياتهم ويومياتهم بأسلوب كوميدي، حيث سيتناول خلال العرض قضايا الزواج وأسباب الرفض، والفرق بين الأفلام الأجنبية والهندية وعلاقات الحب الفاشلة.

الفنان أحمد سيف من أهم الفنانين في دولة الإمارات العربية، قدم العديد من الأعمال الدرامية، كما ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم اسكتشات، تعالج قضايا اجتماعية بقالب كوميدي هادف، تغلب عليه السخرية الناقدة.