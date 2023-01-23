بيونسيه تحيي في دبي أول حفل مباشر لها منذ 2018

المصدر: دبي - البيان

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أحيت المغنية العالمية الشهيرة، بيونسيه، حفلاً موسيقياً متميزاً، في أتلانتس دبي، أخيراً، حضره ألف ضيف من النجوم والمشاهير والشخصيات الخاصة أمام الواجهة المذهلة للمنتجع، وذلك بمناسبة افتتاح منتجع أتلانتس ذا رويال. ومن بين أبرز النجوم العالميين الذين حضروا الحفل: آشلي بارك، إيلين بومبيو، ليام باين، بار رفائيلي، فرحان أختر، وينستون دوكس، إدوارد إنينفول، ميلي ماكنتوش، هوجو تايلور، فيرونا بوث.

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غنت بيونسيه وأدت، في الحفل، طوال 60 دقيقة، وذلك في أول عرض مباشر للفنانة منذ عام 2018، إذ استهلته بتقديم أغنية «آت لاست» الكلاسيكية للمغنية إيتا جيمس، لتقدم بعدها مجموعة من الأغاني المتميزة، مثل «هالو» و«كريزي إن لوف». وكان لافتاً في ذلك، تميزها بصوتها القوي وبأدائها المتقن للرقصات الحيوية. وقد رافقتها في الحفل، أوركسترا الفردوس النسائية المؤلفة من 48 موسيقية محترفة، وتحت إشراف المؤلف الموسيقي الشهير الحائز جائزة أوسكار، إيه. أر. رحمان.

كما تضمن الحفل عرضاً متميزاً لفرقة مياس، الفرقة اللبنانية النسائية للرقص الاستعراضي والفائزة بلقب أمريكان غوت تالنت، إذ قدمت أداءً راقصاً مبهراً من تصميم فاطمة روبنسون، مصممة الرقصات المرشحة لجائزة إيمي.

ويأتي العرض المتميز لبيونسيه بالتعاون بين شركة باركود إنترتينمنت الترفيهية، التي أسستها بيونسيه بإلهام من شغفها العمل مع رائدات الأعمال في المنطقة، وشركة أي آم إنترتينمنت للترفيه، بإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي سونال فارا بارمار، الذي تعاون بدوره مع تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجع أتلانتس ذا رويال، على إقامة هذا الحفل بمناسبة افتتاح المنتجع الشهير.

وقد شاركت بيونسيه في الحفل بإطلالة متميزة، ارتدت فيها أزياء من تصميم دار أتيليه زهرة في دبي ونيكولا جبران من لبنان وفرولوف من أوكرانيا ودولشي أند غابانا.

تنوع

ورافق الفنانة في الحفل، والداها وأفراد عائلتها وزوجها جاي زي. أما أبرز الحضور من جميع أنحاء العالم، فتمثل في: رئيس تحرير مجلة فوغ البريطانية إدوارد إنينفول، وعارضة الأزياء كيندال جينر والممثلة ريبيل ويلسون وأفراد فرقة كلوي إكس هالي ..وعدد كبير من النجوم الآخرين.

وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع عرض مذهل للألعاب النارية وطائرات درون، والذي أضاء سماء دبي بأجمل الألوان وأعاد ذاكرة الحضور إلى عرض الأضواء الذي أعلن عن إطلاق فندق أتلانتس النخلة عام 2008. وتبعه أداء متميز لفرقة سويديش هاوس مافيا الشهيرة عالمياً، إذ قدمت مجموعة من أشهر أغانيها مثل ون ودونت يو ووري تشايلد، لتستمر الأجواء الاحتفالية حتى ساعات الصباح الباكر.

وقال تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجعات أتلانتس دبي: «يسعدنا افتتاح منتجع رويال أتلانتس، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الفاخرة في العالم، واستضافة النجمة العالمية بيونسيه في حفل الافتتاح الكبير في أداءٍ أيقوني يليق بإطلاق هذا المنتجع الأيقوني فائق الفخامة. ويرحب منتجع رويال أتلانتس بضيوفه ابتداءً من فبراير المقبل في تجربة تفوق كل التجارب الفاخرة».