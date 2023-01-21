بيونسيه تحيي حفلها الغنائي الأول منذ 2018 في "أتلانتيس ذا رويال" بدبي

المصدر: البيان

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تحيي الفنانة العالمية بيونيسيه، اليوم، حفلها الغنائي الأول لها منذ عام 2018 في منتجع"أتلانتيس ذا رويال" في دبي.

ووفق تقرير لصحيفة "ذا صن" ستؤدي بيونيسيه خلال حفلها الفني الحصري، أحدث أغانيها، وستضيء الألعاب النارية سماء جزيرة "النخلة جميرا" إحدى أيقونات دبي الساحرة.

ومنتجع "أتلانتس ذا رويال"، مقام على مساحة 406 آلاف متر مربع على نخلة جميرا في دبي، ويتميز بتصميمه الفريد المكون من 43 طابقاً، ويُعد أحدث إضافة إلى البنية التحتية السياحية في دبي وسلسلة الفنادق الفاخرة التي تتميز بها، وتمثل ركيزة أساسية لمنظومتها السياحية الفريدة التي جعلتها من أفضل الوجهات التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، مع توفير كافة الخيارات الفندقية ومستويات الإقامة التي يتطلعون إليها.



والمنتجع العالمي صممه وأشرف على تنفيذه مجموعة من كبار المصممين والمهندسين المعماريين العالميين، إذ يتميز مبناه الضخم بأبعاده الاستثنائية، بطول 500 متر وارتفاع 178 متراً، بالإضافة إلى تفرّده بحديقته المعلّقة، والتي تشكل أحد أهم معالمه.

ويقع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة، ويوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية، نحو الخليج العربي، وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة.

ويتألّف المنتجع من ستة أبراج يربط بينها جسر معلق بطول 90 متراً وعرض 33 متراً، بالإضافة إلى وجود فتحات مُضيئة بين الأبنية، والتي تضفي طابعاً مميزاً على المكان وتجعل من المبنى معلماً سياحياً يجذب الانظار خاصة مع جماليات الإضاءة خلال الليل.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» كلف بناء المنتجع نحو 1.5 مليار دولار، وتبلغ كُلفة الإقامة في غرف الفندق نحو 1000 دولار لليلة الواحدة، مع وجود أكثر من 100 جناح حصري؛ حيث يصل سعر الجناح العلوي إلى 100 ألف دولار في الليلة.