وفاة اليوتيوبر الشهير عزيز الأحمد تفجع محبيه

المصدر: البيان

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توفي عزيز الأحمد أحد مشاهير السناب شات بعد صراع مع المرض ورحلة قصيرة في الحياة لم تتجاوز الـ 27 عاماً

وأثار خبر وفاة عزيز الأحمد حزناً وفاجعة بين جمهور السوشيال ميديا الذي كان يتابعه على منصات مواقع التواصل.

وتوفي اليوتيوبر عزيز الأحمد بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشكلة في النمو منذ ولادته.

وولد عزيز الأسعدبمدينة الرياض في العام 1995 بمقاطعه الطريفة.

وقال اليوتيوبر يزن الأسمر، صديق اليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد : «ادعوا لعزيز بالرحمة توفي اليوم في الساعة 12 ظهرا والخبر صحيح، كما نشر صورة لصديقه عزيز وهو على أحد الأسرة داخل أحد المستشفيات»

وعزيز، متزوج وأنجب طفلا يبلغ من العمر شهور، حيث إنه اشتهر بالفيديوهات والمشاهد الكوميدية بالسعودية، وظهر أيضًا في عدة محطات مختلفة بالوطن مع بعض الفنانين ومشاهير اليوتيوب.

ونعاه محبوه عبر مواقع التواصل فقال أحدهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون ،، #عزيز_الأحمد في ذمة الله عزوجل، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،، إلى جنات الخلد بإذن الله".

وقالت إحدى المغردات: "خبر محزن وفاة هذه الانسان عزيز الأحمد، الله يرحمه ويغفر له يارب".