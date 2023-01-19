وفاة الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني عن 99 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي الموسيقي الفرنسي مارسيل زانيني، أحد أبرز الأسماء في موسيقى الجاز الفرنسية، الأربعاء عن 99 عاماً في مستشفى في باريس، على ما أعلن نجله لوكالة فرانس برس.

ومارسيل زانيني مولود في السابع من سبتمبر 1923 في اسطنبول لوالد فرنسي إيطالي وأم يونانية. وغادر تركيا عام 1930 متجهاً نحو مرسيليا في جنوب فرنسا.

وبدأ زانيني يعزف على آلتي الكلارينيت والساكسفون، فيما تأثر بالنجاح الذي شهدته موسيقى الجاز بعد الحرب، في منطقة سان جيرمان دي بري في باريس.

وغادر عام 1954 إلى نيويورك حيث شهد مدى أربع سنوات أعمالاً لأبرز الأسماء في المجال الموسيقي آنذاك، ومنهم تشارلي باركر وجون كولتراين ولويس أرمسترونغ وبيلي هوليداي.

ومن أشهر أعماله أغنية "تو فو أو تو فو با" (Tu veux ou tu veux pas) التي هي نسخة فرنسية من أغنية "نيم فيم كي ناو تيم" (Nem vem que nao tem) للبرازيلي ويلسون سيمونال.

وبقي زانيني ملتزماً بموسيقى الجاز التي كانت أوّل ما أحبّه، رغم أنه أصبح ثرياً ومشهوراً وممثلاً سينمائياً. وأدى على خشبة المسرح عروضاً مختلفة حتى نهاية عام 2010.