الجبال الجليدية تبتلع ممثلاً بريطانياً شهيراً والحزن يلف الوسط الفني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظروف جوية شديدة الصعوبة، اختفى الممثل البريطاني جوليان ساندز، 65 عاما، في جبال كاليفورنيا الجليدية، بعد تعرض المنطقة لعاصفة شتوية قاسية.

وقالت الشرطة إن النجم البريطاني المرشح لجائزة الأوسكار، مفقود منذ ما يقرب من أسبوع كامل في سلسلة جبال في كاليفورنيا، حيث لقي اثنان من المتنزهين حتفهم في الأسابيع الأخيرة.

وتم الإبلاغ عن فقدان ساندز، من قبل عائلته حوالي الساعة 7:30 مساءً يوم الجمعة. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وعلى الفور، استجابت أطقم الإنقاذ وبدأت البحث، ولكن بسبب خطر الانهيار الجليدي، تم سحبها من مكان الحدث، إلا أن البحث متواصل باستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار عندما يسمح الطقس بذلك.

وعبر أصدقاء ساندرز عن حزنهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة له مع استمرار عمليات البحث.

قال المنتج السينمائي كاسيان إلويس: "لقد عرفت منذ يوم الجمعة أن صديقي جوليان ساندز مفقود، أشعر بخيبة أمل كبيرة، صديق مقرب جدًا للعائلة كان مغامرا في كل ما يفعله، لقد تليت كثيرا من الصلوات".

من جانبه، قال كاتب السيناريو بريان لينش: "أنا أحب جوليان ساندز، آمل أن يتم العثور عليه في أسرع وقت ممكن".