تفصيلات الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

المصدر: القاهرة ـــ البيان

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يستعد فريق عمل الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، لتصوير العمل في الفترة المقبلة، إذ دخل الكاتب مدحت العدل المرحلة النهائية من كتابة سيناريو الجزء الثاني من العمل.

وعرض الجزء الأول من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، بالسينمات عام 1998، وشارك في بطولته محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وغادة عادل، ومن تأليف مدحت العدل ومن إخراج سعيد حامد، وحقق الفيلم، آنذاك، أعلى نجاح وإيرادات وقتها، واستطاع أن يظل في أذهان الجمهور حتى بعد مرور قرابة ربع قرن على عرض الجزء الأول منه.

وكشفت وسائط إعلام محلية على لسان أبطال العمل، بعض تفصيلات الجزء الثاني، ومنها أنه سيخرج للنور بأبطال الجزء الأول أنفسهم كما أن الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور مطرب في الجزء الأول سيجسد في الفيلم دور شاب يمتلك قناة فضائية، لتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.