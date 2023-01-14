لا يريد سماع اسم أبو وديع على المسرح.. هل اعتزل سلطان الطرب الغناء؟

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد باعتزال الفنان جورج وسوف الغناء بعد الجرح الكبير الذي تركته وفاة ابنه أبو ديع حتى أنه لا يريد سماع اسم أبو وديع على المسرح.

ووفق موقع، "FilFan.com"، فقد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء، بعد وفاة ابنه الأكبر وديع.

وقالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى: "جورج وسوف حزين بدرجة فوق الوصف ويقول للمقربين له أنه لا يريد الغناء ولا يريد أن يسمع اسم أبو وديع على المسرح"، بحسب ما ذكره الموقع.

وتابعت عيسى: "جورج وسوف سينظم مؤتمراً صحفياً بعد الأربعين، وسيتحدث فيه إن كان يعتزل أم لا، لكن خلال هذه الفترة هو يعيش حزن كبير لأن الجرح كبير".

وفجع الفنان الكبير جورج وسوف، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أن "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن"، وتسببت الجراحة في وفاة الشاب وديع الذي وصفه والده المكلوم بـ"دمعة العين، وحبيب القلب من جوة".

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة، حيث قال "سلطان الطرب" في اللقاء: "هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة.. هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلاً موسيقياً ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

