بكلمات ثقيلة.. شاكيرا تطلق أغنية تهاجم فيها شريكها السابق جيرار بيكيه

المصدر: أ ف ب

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أطلقت النجمة الكولومبية شاكيرا الخميس أغنية هاجمت فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه. وأثار العمل الذي جرى الاستماع إليه 34 مليون مرة في أقل من 24 ساعة، ردود فعل واسعة من مستخدمي الانترنت.

وهاجمت كلمات أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" ("BZRP Music Session # 53") التي جرى تأليفها بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني الشهير بيزاراب، بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا البالغة 23 سنة.

وتقول كلمات الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً. استبدلتَ +فيراري+ بسيارة +توينغو+ وساعة +روليكس+ بـ+كاسيو+. لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

وأُطلقت الاثنين حملة دعائية عن الأغنية شملت تحليق طائرة مع لافتة كُتب عليها جملة من العمل ("ذئب مثلي ليس لرجل مثلك") فوق منتجع "مار ديل بلاتا" الساحلي في الأرجنتين.

وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وآراء تتمحور على أغنية شاكيرا التي يُتابع حساباتها عشرات الملايين من مستخدمي الانترنت.

و"بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد "تيه فيليسيتو" و"مونوتونيا".

وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت سنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات). وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو.

وفي نوفمبر، أعلنا توصلهما إلى اتفاق على حضانة طفليهما.

ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.