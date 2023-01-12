هند صبري.. «فرصة ثانية» تشوّق الجمهور

المصدر: القاهرة - البيان

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شاركت النجمة هند صبري، مؤخراً مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، منشوراً جاء فيه: «حاسة بالامتنان لفرصة تانية كتيرة استفدت بيها خلال حياتي، ودلوقتي باشتغل على موضوع قريب جداً من قلبي وباستعجل الوقت عشان أحكي لكم عليه يوم 22 يناير، ولحد اليوم ده أتمنى تتابعوا @secondchance عشان تعرفوا عنه».

وتعد الفنانة هند صبري واحدة من أبرز نجمات العالم العربي، وقد سجلت نجاحات عديدة عبر أكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون والراديو، وحققت أفلامها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل: «الفيل الأزرق 2» و«كيرة والجن». كما نالت أدوارها تقديراً نقدياً وفازت عنها هند بأكثر من 30 جائزة، منها: 5 جوائز عن دور البطولة في فيلم أسماء (2011). وتسعى هند عبر أدوارها لدعم قضايا اجتماعية، وخاصة فيما يخص المرأة، وهي تبذل جهوداً اجتماعية مهمة بالصدد، بالتعاون مع منظمات دولية كبرنامج الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وكانت قد نالت وسام الفنون والآداب برتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية، كما أصبحت سفيرة ونجمة لعدد من العلامات التجارية العالمية.