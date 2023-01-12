بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من مذكرات الأمير هاري خلال 24 ساعة

المصدر: د ب ا

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تم بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة من الطبعة الانجليزية لمذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل، وذلك في اليوم الأول لطرحها للنشر.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن دار نشر بنجوين راندوم هاوس، التي نشرت المذكرات التي تحمل اسم " الاحتياطي" قالت إن المذكرات سجلت خلال اليوم الأول أكبر مبيعات تحققها الدار لأي كتاب غير روائي.

وأضافت الدار أنه تم بيع أكثر من مليون و 430 ألف كتاب من النسخة الإنجليزية من المذكرات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا في 10 يناير الجاري، عندما تم طرحها في الأسواق.

وقد تم نشر المذكرات بـ 16 لغة في جميع أنحاء العالم، وطرحت شركتا راندوم هاوس أمريكا وراندوم هاوس كندا النسختين المطبعية والرقمية في أمريكا الشمالية، ودار نشر ترانسوورلد في بريطانيا.